Jaguar salva i guidatori al volante: la nuova tecnologia che reagisce ai segnali di sonnolenza

Di serie su tutta la gamma di vetture Jaguar, la tecnologia Driver Condition Monitor reagisce ai segnali di sonnolenza pervenuti dal guidatore. Grazie ad una costante analisi di specifici dati, questa tecnologia è in grado di avvertire tempestivamente il guidatore in caso di sonnolenza, incoraggiandolo ad effettuare una pausa

Dagli interminabili turni di lavoro, passando per i convulsi ritmi quotidiani fino al pendolarismo più stressante: la vita di molti di noi è più impegnativa che mai e Jaguar, da tempo, sta lavorando proprio in questa direzione. Siamo tutti così impegnati che, nel Regno Unito, 1 conducente su 8 ha ammesso di essersi addormentato al volante della propria auto*, il che rappresenta la causa principale del 25% degli incidenti mortali**.

Come parte integrante di una visione più ampia volta al miglioramento della vita dei guidatori e dei passeggeri, Jaguar ha sviluppato il Driver Condition Monitor, una tecnologia in grado di rilevare i segnali di sonnolenza e avvertire tempestivamente il conducente. Il sistema riceve e analizza migliaia di input, alcuni dei quali vengono misurati ogni millesimo di secondo, tra cui quelli provenienti dall’Electronic Power Assisted Steering, dai pedali e dal complessivo andamento della guida. Complessi algoritmi analizzano tutti questi dati per determinare con precisione se il conducente è in una condizione di affaticamento.

Disponibile di serie sulla E-PACE e su tutte le altre vetture della gamma Jaguar, il Driver Condition Monitor rileva se il guidatore inizia a mostrare segni si sonnolenza e, se necessario, lo allerta tempestivamente al fine di incoraggiarlo ad effettuare una pausa di viaggio. Ad esempio, sul quadro strumenti della E-PACE viene visualizzata l’icona di una tazza di caffè a cui, al bisogno, viene associato un avvertimento sonoro.

Edmund King, Director of the AA Charitable Trust, ha dichiarato: “Le statistiche riguardanti i colpi di sonno dei guidatori sono scioccanti, soprattutto quando ci si rende conto che si tratta di un problema sottostimato. Qualsiasi misura in grado di ridurre questo fenomeno, come ad esempio il Driver Condition Monitor di Jaguar, deve essere accolta con favore. L’unica vera cura per la stanchezza è il riposo. Se i guidatori si sentono affaticati o vengono avvisati di una potenziale stanchezza dalla propria auto, devono fermarsi nel luogo più sicuro possibile, bere caffè o bevande contenenti caffeina e fare un pisolino.”

David Willey, Jaguar Assisted and Automated Driving Attributes Senior Manager, ha detto: “In Jaguar, esaminiamo in modo costante tutte le più recenti scoperte in termini di sicurezza e sviluppiamo tecnologie innovative per migliorare l’esperienza di guida, rendendola più sicura e piacevole. Il Driver Condition Monitor, insieme a una vasta gamma di Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), è disponibile di serie su tutto il line-up dei nostri veicoli.”

La Jaguar E-PACE è inoltre dotata di una serie di altri avanzati sistemi di assistenza alla guida, pensati per la protezione del guidatore e dei passeggeri. Le dotazioni di serie su tutti i modelli Jaguar comprendono l’Automated Emergency Braking, il Lane Keep Assist, il Cruise Control con Speed Limiter, l’assistenza al parcheggio anteriore e posteriore e la telecamera posteriore.

L’esclusiva combinazione tra look sportivo, guida dinamica e innovative funzioni di sicurezza della E-PACE, la rendono tanto divertente quanto sicura da guidare. Un SUV di cui non ci si stancherà mai, che viene offerto ad un prezzo di partenza di 38.450 euro e che è possibile configurare sul sito http://www.jaguar.it/

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE