Le accuse shock della madre di Cristiano Ronaldo: “c’è una mafia nel calcio”

Le pesanti accuse della madre di Cristiano Ronaldo: Dolores Aveiro durissima

La famiglia Ronaldo è famosa per la sua estrema sincerità: CR7, così come sua madre Dolores, non si è mai nascosto, rivelando sempre con sincerità il suo parere, a volte creando polemiche e discussioni. A far discutere adesso sono le dichiarazioni shock di Dolores Aveiro, madre dell’attaccante portoghese: “c’è una mafia nel calcio, è la parola più adeguata per definirla. Se non ci fosse questa mafia, mio figlio avrebbe vinto più Palloni d’Oro. Se andate a vedere tutto quello che è successo, vi renderete conto che si tratta di mafia“, ha dichiarato a margine di un evento a Madeira.

“Se fosse spagnolo o inglese, non avrebbero fatto quello che hanno fatto, ma siccome è portoghese e di Madeira succede questo. Non so se gli daranno il Pallone d’oro 2019 ma ci spero. Credo che se lo meriti se andiamo a vedere quello che ha fatto durante la stagione“, ha concluso Dolores.

