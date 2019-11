Torna la 100 km dei campioni, il Motor Ranch di Valentino Rossi si veste a festa: saranno 42 i piloti al via

Oggi si è svolta la prima sessione di prove libere non obbligatoria, da domani invece si comincerà a fare sul serio

Come ogni anno, torna puntuale l’appuntamento con la ‘100 km dei Campioni‘, atteso appuntamento organizzato da Valentino Rossi nel suo Motor Ranch di Tavullia. Giunta alla sesta edizione, la rassegna del Dottore vedrà al via quest’anno ben 42 piloti suddivisi in 21 coppie, che domani verranno divise in quattro gruppi per svolgere sessioni di prove libere di 15 minuti ciascuna.

Già oggi la pista si è animata con alcuni partecipanti, saliti in sella alle proprie moto per prendere confidenza con il tracciato nel corso di una sessione non obbligatoria. Nel pomeriggio di domani invece andranno in scena le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza della ‘100km dei Campioni’, che scatterà domenica alle ore 14. Domani sera invece non mancherà l’attesissima ‘Americana‘, gara ad eliminazione che si disputa nei soli due ovali dei Motor Ranch. Tanti i piloti che parteciperanno all’evento, questi quelli scesi in pista nella giornata di oggi: Dominique Aegerter, Albert Arenas, JD Beach, Thomas Chareyre, Augusto Fernandez, Sammy Halbert, Maria Herrera, Ian Hutchinson, John McPhee, Beatriz Neila, Tito Rabat, Bradley Ray, Alex Rins, Joe Roberts e Tatsuki Suzuki.

