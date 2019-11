100 km dei Campioni, Valentino Rossi non sbaglia un colpo: il Dottore vince la sesta edizione dell’Americana

Il Dottore trionfa nella tradizionale corsa in notturna organizzata sempre di sabato sera nel week-end dedicato alla 100 km dei Campioni

Giornata trionfale per Valentino Rossi al Motor Ranch di Tavullia, il pilota italiano infatti si aggiudica la sesta edizione dell’Americana, la corsa in notturna che chiude il programma del sabato sera della 100 km dei Campioni.

Organizzata su più batterie all’interno di due ovali, il Dottore riesce a tagliare per primo il traguardo di questa iconica corsa, precedendo Stefano Manzi dopo un duello all’ultimo sorpasso. Alle loro spalle si piazzano Luca Marini, Mattia Pasini e Lorenzo Baldassari che nulla possono al cospetto del Dottore. Una giornata caratterizzata anche dalle qualifiche, utili a definire la griglia di partenza in vista della gara di domani. Miglior tempo per Lorenzo Baldassari, seguito da Andrea Migno, Stefano Manzi, Valentino Rossi e Franco Morbidelli. Il Dottore è come al solito in squadra con il fratello Luca Marini, solo sesto nella classifica finale. Domani, domenica 1 dicembre, in programma il warm up alle 12.30 e la gara alle 14.00.

