Zlatan Ibrahimovic torna in Serie A? I bookmaker non hanno dubbi: Fiorentina favorita!

Zlatan Ibrahimovic strizza l’occhio alla Serie A e i bookmaker si scatenano: la Fiorentina sarebbe la favorita per la corsa allo svedese

Il prossimo 31 dicembre il contratto di Zlatan Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy sarà ufficialmente scaduto. Nonostante i 38 anni d’età il carisma e l’entusiasmo sono quelli di sempre e ‘Ibracadabra’ non ha alcuna intenzione di smettere. Le recenti dichiarazioni d’amore verso l’Italia hanno fatto impazzire i bookmaker che hanno ritoccato le quote di un suo possibile ritorno in Serie A.

A sorpresa, la squadra in pole per l’arrivo del genio di Malmoe è la Fiorentina, quotataa 2.50 volte la posta da Stanleybet. Il nuovo corso di Commisso, il grande entusiasmo per l’arrivo di Ribery e il progetto interessante della Viola potrebbe spingere Ibra a dire sì. Subito dietro il Bologna di Sinisa Mihajlovic (3.50) per il quale Zlatan ha ammesso di avere grande stima. Completa il podio il Napoli (4.00), altra squadra apprezzata nelle recenti dichiarazioni dello svedese. Snobbate invece Inter (5.00) e Milan (7.00), le due grandi ex. Suggestivo il ritorno al Malmoe pagato 7 volte la posta.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE