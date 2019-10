Yuto Nagatomo, dall’Inter a… Holly e Benji: il terzino interpreterà se stesso in una versione speciale dell’anime

Yuto Nagatomo diventa un cartone animato: l’ex terzino dell’Inter sarà presente nel famoso anime Holly e Benji

Yuto Nagatomo sta per diventare un cartone animato! Il terzino giapponese, visto in Italia con le maglie di Cesena e Inter, interpreterà se stesso in un anime speciale di Capitan Tsubasa, meglio conosciuto in Italia come Holly e Benji, fortunata serie animata sul calcio che ha conquistato milioni di bambini fra gli anni ’90 e 2000. L’anime, supervisionato da Yoichi Takahashi, autore del manga originale, verrà trasmesso il 3 Novembre prossimo all’interno del programma annuale FNS27-Jikan Terebi Nihon no Sport wa Tsuyoi!.

