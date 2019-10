WWE – Annunciati due match straordinari: Lesnar sfida Velasquez, Fury affronta Strowman

Campioni WWE, UFC e di Boxe pronti a dare spettacolo a WWE Crown Jewel: Brock Lesnar vs Cain Velasquez & Tyson Fury vs Braun Strowman

La WWE ha annunciato due match straordinari per WWE Crown Jewel: il WWE Champion Brock Lesnar affronterà il due volte UFC Heavyweight Champion Cain Velasquez e la Superstar WWE Braun Strowman se la vedrà con l’imbattuto campione del mondo di boxe Tyson Fury, in un evento che si svolgerà nello stadio King Fahd di Riyadh, Arabia Saudita, giovedì 31 ottobre alle 18 ore italiane.

Durante WWE Crown Jewel ci sarà anche il match fra il Team Hogan (Seth Rollins, Rusev) contro il Team Flair (Randy Orton, King Corbin), in una sfida nella quale i due WWE Hall of Famer dovranno scegliere 5 Superstars a testa per un match 5 vs 5.

Saranno parte dello spettacolo anche Superstar della WWE come Roman Reigns, “The Fiend” Bray Wyatt, The New Day e AJ Styles. Inoltre Mansoor, la prima Superstar WWE dell’Arabia Saudita, nato proprio a Riyadh e vincente nella più grande Battle Royal della storia, svolta a giugno a Super ShowDown a Jeddah, tornerà a casa.

L’evento sarà disponibile in diretta su Sky Primafila giovedì 31 ottobre a partire dalle ore 18.

I biglietti sono ancora disponibili su www.TicketMX.com.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE