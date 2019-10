WWE – Rissa fra Tyson Fury e Braun Strowman a RAW: gli uomini della sicurezza abbattuti a suon di pugni! [VIDEO]

Tyson Fury sale sul ring di RAW e si scatena contro Braun Strowman: i due abbattono gli uomini della sicurezza come fossero birilli

Puntata di RAW elettrizzante quella andata in onda nella notte italiana. Lo show rosso della WWE post Hell in a Cell regala un momento di alta tensione sul ring fra Tyson Fury e Braun Strowman. Dopo gli screzi degli ultimi giorni, il pugile ha deciso di salire sul ring per un confronto faccia a faccia con il ‘Mostro che cammina fra gli uomini’. Facile prevedere come la situazione possa essere degenerata in rissa. I due hanno messo ko gli uomini della sicurezza a suon di pugni, prima che mezzo roster sia intervenuto a sedare la rissa, prendendosi anche qualche cazzotto, come accaduto al povero Cesaro!

Tyson Fury is great value, but I’ve seen bigger blows land at a Punch ‘n Judy show #WWE pic.twitter.com/OGPedbJML3 — Francis Keogh (@HonestFrank) October 8, 2019

