WWE – “The Rock” torna sul ring: Dwayne Johnson protagonista di Friday Night SmackDown

Dwayne “The Rock” Johnson al Friday Night SmackDown: un piacevolissimo ritorno per il ventennale di SmackDown

Manca poco per lo spettacolo del primo episodio di Friday Night SmackDown: l’evento sarà trasmesso nella notte tra venerdì 4 ottobre e sabato 5 ottobre e regalerà forti emozioni a tutti gli amanti della WWE. La prima puntata dello show settimanale ci sarà un protagonista d’eccezione: Dwayne “The Rock” Johnson ha infatti annunciato il suo ritorno sul ring. Il “People’s Champion” non poteva mancare all’appuntamento per festeggiare il ventennale di SmackDown e come lui anche altre leggende hanno deciso di essere presenti. Inoltre gli spettatori assisteranno al match valido per il titolo WWE tra Kofi Kingston e Brock Lesnar.

