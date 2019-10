WWE – Nuova grana per Jeff Hardy: arrestato per guida in stato di alterazione psicofisica

Jeff Hardy finisce nuovamente in manette: il ‘Cavaliere del vento’ arrestato a Moore County per guida in stato di alterazione psicofisica

Nuova grana per Jeff Hardy. La superstar della WWE, secondo quanto riportato da PWInsider, sarebbe stato nuovamente arrestato qualche giorno fa. Il ‘Cavalire del vento’ è stato fermato nella Contea di Moore, North Carolina, con l’accusa di guida in stato di alterazione psicofisica. È la terza volta nel 2019 che Jeff Hardy finisce in manetta. Dura la reazione della WWE che ha giudicato Jeff Hardy ‘unico responsabile delle sue azioni’.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE