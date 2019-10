WWE Hell in a Cell 2019 – Bray Wyatt è il nuovo Universal Champion, Becky Lynch ‘fa piangere’ Sasha Banks

In una serata spettacolare non sono mancate le emozioni, su tutte la vittoria del titolo di Universal Champion da parte di Bray Wyatt su Seth Rollins

Spettacolo ed emozioni nel primo PPV della nuova stagione del mondo della World Wrestling Entertainment che, in California, entra nella gabbia infernale per Hell in a Cell 2019. Riflettori puntati sul match che dà il nome all’evento, con Seth Rollins che sfida “The Fiend” Bray Wyatt all’interno di una struttura d’acciaio, alta circa sei metri, chiusa sul tetto e con la porta d’ingresso serrata con un catenaccio e un lucchetto. Stesso scenario per l’assegnazione dell’Universal Championship e della Raw Women’s Championship di Becky Lynch, pronta a vedersela ancora una volta con Sasha Banks.

Kickoff

Ad aprire le danze in questa serata emozionante è il match tra Lacey Evans e Natalya, con quest’ultima che si impone sulla propria avversaria grazie alla sua Sharpshooter, fallita per ben due volte in precedenza. Nemmeno il tempo di sancire la fine dell’incontro che ne spunta in programma subito un altro tra Ali e Randy Orton, lanciata da The Viper e subito accettata da Mr RKO.

Sasha Banks vs Becky Lynch (c)

Dopo il piccolo antipasto, arrivano le portate principali in California con lo Women’s Raw Championship Hell in a Cell Match, che vede Sasha Banks misurarsi con Becky Lynch. Mentre la gabbia viene calata giù, The Boss si scaglia subito contro The Man dando il via all’incontro prima del via ufficiale, attendendo poi sul ring che si aprano le danze. Becky non ci sta e raggiunge l’avversaria, sottraendo all’arbitro la catena per chiudere la gabbia e usandola come un tirapugni. Colpi proibiti ed emozioni a non finire, con le due sfidanti che si colpiscono con qualsiasi cosa trovino a tiro. La campionessa di Raw tenta in più occasioni di chiudere il match, ma Banks trova sempre il modo di uscirne. Serve una distrazione dell’avversaria a Becky per prendersi il successo, lo fa eseguendo un suplex dalla terza corda accompagnato dalla Dis-arm-her che porta al cedimento della sfidante. La Raw women’s Champion resta quindi in mano a Becky Lynch dopo un Hell in a Cell Match durissimo, che lascia Sasha Banks in lacrime sullo stage.

Daniel Bryan e Roman Reigns vs Erick Rowan e Luke Harper

Nemmeno il tempo di riprendersi dalle emozioni dello Women’s Raw Championship Hell in a Cell Match, che arriva il momento del Tornado Tag Team Match che mette Daniel Bryan e Roman Reigns contro Erick Rowan e Luke Harper. La strategia degli ex Bludgeon Brothers segue un canovaccio ben preciso: isolare Daniel Bryan per sfruttare la loro forza d’urto. All’inizio l’obiettivo è centrato, Roman Reigns infatti viene messo fuori gioco con i gradoni d’acciaio. La superiorità numerica però non permette ai due di schienare l’American Dragon, salvato successivamente dal rientro di Big Dog. La sfida si accende con il passare dei minuti, Reigns viene messo di nuovo fuori gioco così come accade poi ad Harper, che subisce da Bryan un Hurracarrana che consente al compagno di eseguire una Spear su Rowan sopra il tavolo di commento. La sfida dunque si sposta sul quadrato tra Bryan e Harper, con il primo che si esibisce in un Running Knee che mette definitivamente ko l’avversario, prendendosi una vittoria insieme al compagno Reigns tra gli Yes del pubblico.

Randy Orton vs Ali

Match abbastanza combattuto quello nato nel Kickoff di Hell in a Cell tra Ali e Randy Orton, con The Viper che chiude subito i conti con la seconda RKO dell’incontro, dopo il fallimento della prima evitata in modo inedito dall’avversario, capace di atterrare sulle mani attutendo il colpo.

Alexa Bliss e Nikki Cross (c) vs Kabuki Warriors

Titoli di coppia in palio a Hell in a Cell 2019, con Alexa Bliss e Nikki Cross da una parte che mettono in gioco la corona contro le Kabuki Warriors. Sono quest’ultime a vincere al termine di un match sorprendente, piegato a proprio favore dopo che Asuka sputa letteralmente in faccia a Nikki un liquido verde, accecandola e andandosi così a prendere il conteggio di tre. Lei e Kairi Sane si laureando dunque di nuovo campionesse di coppia, interrompendo il regno di Bliss e Cross.

Charlotte Flair vs Bayley (c)

Spettacolo anche nel match che mette in palio il titolo femminile di SmackDown, vinto in maniera convincente da Charlotte Flair, che entra nella storia conquistando per la decima volta la corona di campionessa femminile. The Queen prima colpisce Bayley con un Big Boot, finendola successivamente con la sua Figura 8 e prendendosi così il titolo.

Seth Rollins (c) vs “The Fiend” Bray Wyatt

Archiviati tutti i match precedenti, arriva finalmente il momento tanto atteso della serata, ossia quello dell’Universal Championship Hell in a Cell Match. Da una parte il campione Seth Rollins, dall’altra lo sfidante “The Fiend” Bray Wyatt: entrambi rinchiusi nella gabbia d’acciaio. L’inizio è tutto a favore di ‘The Fiend’, che incassa senza batter ciglio tutti i colpi dell’avversario. Una situazione frustrante per Rollins, che non riesce a venire a capo di un incontro che si fa in salita. Neanche una sediata in pieno viso scalfisce Wyatt, che resta immune anche ad una serie di colpi assestati con una cassetta degli attrezzi. A questo punto Rollins si impossessa dello Sledgehammer e, seppur pregato dall’arbitro di non colpire Bray Wyatt, si accanisce sul proprio avversaria incassando però la sconfitta per squalifica, con il conseguente passaggio del titolo nelle mani di The Fiend, subito soccorso dai medici. Seth Rollins non placa la sua ira, ma questa volta Wyatt non sta con le mani in mano e applica la Mandible Claw, seguita da una Sister Abigail e da un’altra Mandible Claw che risulta essere l’ultimo suo colpo prima di scomparire.

