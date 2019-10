WWE Hell in a Cell 2019 – Ali disinnesca l’RKO in maniera spettacolare, ma Randy Orton ha l’ultima parola [VIDEO]

Sequenza di mosse spettacolari fra Ali e Randy Orton: la prima RKO disinnescata in maniera spettacolare, la seconda va terribilmente a segno

Come ogni anno, lo spettacolo di Hell in a Cell, con le sue imponenti gabbie d’acciaio non ha deluso le attese. Il PPV ha portato con sè una nuova manovra che gli avversari di Randy Orton potrebbero utilizzare per disinnescare l’RKO, una delle finisher più letali dell’intero panorama WWE. Ali infatti è riuscito ad evitare una RKO atterrando sulle proprie braccia per evitare l’impatto col tappeto del ring. Subito dopo però, Randy Orton è riuscito a connettere una seconda RKO, più rapida, per la quale Ali non è riuscito a trovare alcuna contromisura.

FANTASTIC final sequence between Ali and Randy Orton. RKO for the win. Solid match. #HIAC pic.twitter.com/VrbpP6ovJY — Jᴜɪᴄᴇ Sᴘʀɪɴɢsᴛᴇᴇɴ (@JuicySteen) October 7, 2019

