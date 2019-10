WWE – A Crown Jewel il primo match femminile della storia in Arabia Saudita: annunciato Lacey Evans vs Natalya

La WWE ha annunciato il primo match femminile della storia in Arabia Saudita: nella card di Crown Jewel sarà presente l’incontro fra Lacey Evans e Natalya

La WWE riscrive ancora una volta la storia dello sport entertainment. Questa volta, la federazione di Stamford non raggiunge un primato unicamente sportivo, ma un traguardo in grado di allargare gli orizzonti sociali e culturali di un Paese. A Crown Jewel, evento in PPV che si terrà nella città di Riad, ci sarà il primo match femminile nella storia dell’Arabia Saudita. Nel corso della conferenza stampa della vigilia, la WWE ha annunciato il match fra Lacey Evans e Natalya che nelle ultime settimane hanno avuto un’accesa rivalità. La decisione storica, sottolinea ancora una volta come lo sport in generale, e in questo caso il wrestling, sia veicolo di modernità socio-culturale e sia entrato a far parte di un programma di ammodernamento dell’Arabia Saudita che negli ultimi anni ha concesso più libertà e diritti alle donne secondo le politiche progressiste del sovrano Mohammed Bin Salman.

