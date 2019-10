WWE – Faccia a faccia tra Braun Strowman e Tyson Fury: il gigante spacca un tavolo, il pugile lo sbeffeggia con una penna [VIDEO]

Intenso faccia a faccia fra Braun Strowman e Tyson Fury durante l’ultima puntata di RAW: alta tensione durante la firma del contratto per il match di Crown Jewel

A Crown Jewel Tyson Fury salirà su un ring WWE per combattere contro Braun Strowman. Dopo diversi battibecchi avvenuti nelle ultime settimane, il pugile americano ha sfidato apertamente Braun Strowman, accettando un incontro per il PPV che si svolgerà in Arabia Saudita. Fury e Strowman si sono ritrovati faccia a faccia sul ring di RAW per la firma del contratto: un momento intenso, nel quale ‘Il Mostro che cammina fra gli uomini’ ha spaccato un tavolo con la forza dei suoi soli pugni. Un gesto che non ha minimamente intimidito Fury che in risposta ha fatto finta di non riuscire a spezzare una semplice penna, sbeffeggiando il suo rivale.

