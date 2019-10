WWE – Braun Strowman attacca Tyson Fury durante l’allenamento: il pugile si infortuna! [VIDEO]

Braun Strowman attacca Tyson Fury durante un allenamento al Performance Center: il pugile si infortuna ad un piede

Il prossimo 31 ottobre, sul ring di Crown Jewel, il PPV che la WWE svolge annualmente in Arabia Saudita, Tyson Fury affronterà Braun Strowman in un match che promette scintille. Il pugile americano, in vista del match, si sta allenando presso il Performance Center, come testimoniato da alcuni video pubblicati dalla compagnia di Stamford. Durante una sessione di training però, Braun Strowman è comparso sul ring abbattendolo letteralmente con un forte shoulder block. Nella caduta Tyson Fury ha accusato un problema alla caviglia destra, ma ha rifiutato l’intervento dei medici.

Braun Strowman takes out Tyson Fury during a workout session… #WWE pic.twitter.com/mwglfGYKGZ — Get The Tables (@GetDaTables) October 23, 2019

