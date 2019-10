WWE 2K20 – L’overall di Sasha Banks è troppo basso, la Boss sbotta: “per questo ho detto no alla vostra stupida pubblicità”

L’overall di Sasha Banks in WWE 2K20 è troppo basso, la Boss non la prende bene e si sfoga sui social con un messaggio tagliente

L’uscita di WWE 2K20 si avvicina, il prossimo 22 ottobre tutti gli appassionati di wrestling potranno impugnare il proprio jooystick e riprodurre su console le gesta delle più grandi superstar della federazione di wrestling più importante al mondo. Qualcuno però ha mosso una pesante critica al videogioco… e non stiamo parlando di un fan. Sasha Banks, una volta scoperto il suo overall, è rimasta profondamente delusa. Il valore totale delle statistiche della Boss è di soli 80 punti, 10 in meno di quelli di Becky Lynch (90). Sasha Banks si è dunque sfogata su Twitter: “80!?! Questo è il motivo per il quale ho detto no alla vostra stupida pubblicità“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE