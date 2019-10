WTA Pechino – Wozniacki eliminata: Osaka raggiunge Barty in finale

Naomi Osaka elimina Wozniacki in semifinale nel torneo WTA di Pechino e raggiunge Barty in finale

Naomi Osaka vola in finale nel torneo WTA di Pechino: la tennista giapponese raggiunge Barty per la sfida per il titolo del “China Open”, torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.285.274 dollari che si disputa sui campi in cemento di Pechino, in Cina. Osaka ha mandando al tappeto, oggi in semifinale, la rivale danese Wozniacki in soli due set, col punteggio di 6-4, 6-2, staccando così il pass per la finalissima di domani.

