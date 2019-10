WTA Pechino – Tutto facile per Kvitova agli ottavi: Bencic ko in due set

Kvitova vola ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: Bencic ko in due set in Cina

Petra Kvitova ha superato con successo gli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista ceca numero 7 al mondo ha regolato in due set, dopo un’ora e 28 minuti di gioco la rivale Bencic: per la svizzera non c’è stato nulla da fare, la numeor 10 del ranking WTA ha ceduto alla sua avversaria con un doppio 6-3. Kvitova vola dunque ai quarti di finale, dove affronterà la vincente del match tra Barty e Zheng.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE