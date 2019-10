WTA Pechino – Prova di forza per Naomi Osaka: successo in rimonta su Bianca Vanessa Andreescu

Naomi Osaka ottiene un’importante vittoria che le apre le porte della semifinale di Pechino: la tennista giapponese supera in 3 set Bianca Vanessa Andreescu

La sfida più attesa dei quarti di finale del WTA di Pechino va a Naomi Osaka. Dopo 2 ore e 17 minuti di match, la tennista nipponica, attuale nmero 4 al mondo, riesce a piegare le resistenze della giovane Bianca Vanessa Andreescu (numero 6 WTA) dopo 3 combattuti set. In campo si affrontano le ultime due vincitrici degli US Open, in una gara che non ha deluso le attese. Andreescu si prende il primo set per 7-5, ma Osaka non demorde e rimonta 3-6 / 4-6 nei due periodi di gioco successivi. In semifinale Osaka affronterà Caroline Wozniacki.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE