WTA Pechino – Bianca Vanessa Andreescu avanza agli ottavi: Elise Mertens si arrende al tie-break del 2° set

Bianca Vanessa Andreescu si qualifica agli ottavi di finale del WTA di Pechino: la tennista canadese supera Elise Mertens al tie-break del secondo set

Servono 1 ora e 58 minuti a Bianca Vanessa Andreescu per accedere agli ottavi di finale del WTA di Pechino. La tennista canadese, numero 6 al mondo e quinta testa di serie del torneo asiatico, si è imposta su Elise Mertens (numero 23 WTA) in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 7-6 (7-5). La campionessa in carica degli US Open affronterà Brady agli ottavi di finale.

