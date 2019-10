WTA Pechino – Barty fatica ma vola ai quarti: Zheng eliminata in tre set

Barty ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino: eliminata la padrona di casa Zheng

Ha dovuto faticare parecchio, Barty, agli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista numero 1 al mondo ha eliminato in tre set una tosta Zheng, vogliosa di far bene davanti al suo pubblico di casa. Barty ha trionfato in due ore e 29 minuti col punteggio di 6-3, 6-7, 6-2 e ai quarti di finale dovrà fare i conti con Kvitova.

