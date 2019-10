WTA Pechino – Andreescu super! Brady asfaltata in due set agli ottavi

Andreescu regola Brady in due set e vola ai quarti di finale del torneo WTA di Pechino

E’ una Andreescu super, quella scesa in campo oggi per gli ottavi di finale del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista canadese, numero 6 del ranking WTA ha regolato in appena un’ora e 9 minuti di gioco la rivale statunitense Brady. Andreescu ha staccato il pass per i quarti di finale col punteggio di 6-1, 6-3 ed al prossimo turno farà i conti con Naomi Osaka.

