WTA Lussemburgo – Ritorno amaro per Camila Giorgi: bagel al primo set, poi ko in rimonta contro Petkovic

Sconfitta all’esordio nel WTA del Lussemburgo per Camila Giorgi: la tennista azzurra, tornata in campo dopo un problema al polso, è stata sconfitta in rimonta da Andrea Petkovic

Esordio amaro per Camila Giorgi nel WTA del Lussemburgo. La tennista italiana, numero 92 al mondo e sesta testa di serie del torneo, è stata sconfitta in 1 ora e 59 minuti da Andrea Petkovic. Camila Giorgi, al rientro dopo un problema al polso che le ha impedito di difendere il titolo nel WTA di Linz, aveva iniziato l’incontro con un netto bagel (6-0) che aveva messo l’incontro in discesa. Petkovic è riuscita però a rimontare vincendo l’incontro con un doppio 6-4.

