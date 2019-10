WTA Linz – Kiki Bertens in 3 set su Van Uytvanck: prenotato il match contro Coco Gauff

Kiki Bertens accede ai quarti di finale del WTA di Linz: la tennista olandese supera in 3 set Alison Van Uytvanck e prenota la sfida contro Coco Gauff

Dopo 1 ora e 56 minuti di match acceso e combattuto, Kiki Bertens ha staccato il pass valevole per i quarti di finale del WTA di Linz. La tennista olandese, numero 8 del ranking WTA e prima testa di serie del torneo austriaco, si è imposta in 3 set su Alison Van Uytvanck (numero 44 WTA), vincendo con il punteggio di 4-6 / 6-3 / 6-3. Bertens affronterà ai quarti di finale la quindicenne Coco Gauff in un match che promette scintille.

