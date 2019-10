WTA Linz – Bertens si arrende a Gauff: la giovane statunitense in semifinale

E’ Coco Gauff a staccare il pass per le semifinali del torneo WTA di Linz: Bertens ko in due set

Quarti di finale amari per Kiki Bertens al torneo WTA di Linz: la tennista olandese, numero 8 al mondo è stata eliminata dal torneo austriaco per mano della giovanissima Coco Gauff. La statunitense ha trionfato in due set, dopo un’ora e 39 minuti di gioco, col punteggio di 6-7, 4-6 ed in semifinale farà i conti con Petkovic.

