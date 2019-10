WTA Linz – Nessun problema per Kiki Bertens all’esordio, stesa in due set la giapponese Doi

La tennista olandese accede al secondo turno del torneo di Linz, stendendo in due set la giapponese Doi

Kiki Bertens stacca il pass per il secondo turno dell’Upper Austria Ladies Linz, torneo Wta International dotato di un montepremi di 250 mila dollari che si disputa sul veloce indoor di Linz, in Austria. La tennista olandese non lascia scampo a Misaki Doi, costretta ad arrendersi con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un’ora e trentotto minuti di gioco. Un match a senso unico a favore della numero 8 del ranking Wta, che al secondo turno se la vedrà con la belga Van Uytvanck, che ieri ha superato in due set la connazionale Bonaventure.

