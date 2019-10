WTA Finals – Successo e vetta del Gruppo Viola per Svitolina: Halep ko in due set

Elina Svitolina si prende la testa del Gruppo Viola: Simona Halep sconfitta in due set alle WTA Finals di Shenzhen

Continua a Shenzhen lo spettacolo delle WTA Finals: oggi si sono sfidate in campo Halep e Svitolina in un match spettacolare, che ha visto l’ucraina numero 8 al mondo avere la meglio sulla rivale. La rumena, numero 5 del ranking WTA, nulla ha potuto contro una tosta Svitolina, che si è presa la seconda vittoria col punteggio di 5-7, 3-6 in un’ora e 40 minuti di gioco, portandosi in testa nel Gruppo Viola, assicurandosi un posto in semifinale.

