WTA Finals – Bertens trionfa in rimonta e si prende la vetta del Gruppo Rosso: Barty ko

Bertens che spettacolo: sconfitta in rimonta la numero 1 Barty alle WTA Finals, l’olandese si prende così la vetta del Gruppo Rosso

Pomeriggio amaro per Barty alle WTA Finals in corso a Shenzhen. La numero 1 al mondo si è arresa oggi all’olandese Bertens nella seconda sfida del prestigioso torneo. La numero 10 del ranking femminile ha sconfitto in rimonta la rivale australiana, prendendosi così anche la vetta del Gruppo Rosso. Il match è terminato col punteggio di 6-3, 3-6, 4-6 dopo due ore e 11 minuti di gioco.

