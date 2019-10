WTA Pechino – Osana facile ai sedicesimi: Petkovic ko in due set

Osaka è un lampo: alla giapponese basta un’ora per regolare Petkovic ai sedicesimi del torneo WTA di Pechino

Naomi Osaka super ai sedicesimi del torneo WTA di Pechino, in corso sui campi in cemento della città cinese. La tennista giapponese, numero 4 del ranking mondiale ha asfaltato in due set la tedesca Petkovic. Osaka ha staccato il pass per gli ottavi di finale del torneo cinese in appena un’ora, trionfando col punteggio di 6-2, 6-0. Al prossimo turno la giapponese sfiderà la vincente del match tra Tomljanovic e Riske.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE