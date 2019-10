WTA Beijing – Barty e Kvitova avanzano: ko in due set Putintseva e Mladenovic

Bene Barty e Kvitova al torneo WTA di Beijing: eliminate ai sedicesimi Putintseva e Mladenovic

Prosegue col sorriso il percorso di Barty al torneo WTA di Beijing, in corso sui campi in cemento di Pechino: la numero 1 al mondo ha trionfato contro Putintseva dopo un’ora e 17 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2, staccando il pass per gli ottavi di finale.

Prosegue anche Kvitova in terra cinese: la tennista ceca ha mandato al tappeto con un doppio 6-4 la francese Mladenovic dopo un’ora e 25 minuti di gioco, volando così agli ottavi di finale dove sfiderà Bencic.

