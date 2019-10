Pallavolo – World Cup, le parole del ct Blengini dopo Italia-Australia: “è stata una vittoria di gruppo”

Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha commentato il successo ottenuto dagli azzurri sull’Australia

Arriva il quarto successo per la Nazionale Italiana nella World Cup. Oggi i ragazzi di Gianlorenzo Blengini si sono resi protagonisti di una prova convincente contro l’Australia battuta con il punteggio di 3-0 (30-28, 25-13, 25-22) al termine di una gara nella quale sono stati bravi a gestire qualche momento di difficoltà.

Queste le parole del ct Blengini: “sono davvero soddisfatto del risultato di oggi, l’Australia è una squadra che rispettiamo molto. Li avevamo già affrontati a Bari nel torneo di qualificazione olimpica ed eravamo consci delle loro capacità. È una squadra molto precisa, che concede poco e anche oggi hanno confermato le loro caratteristiche, soprattutto in avvio. Siamo riusciti chiudere la gara in tre set, è vero, ma non senza difficoltà. Merito ai ragazzi per aver portato a casa un primo parziale combattuto e che si è rivelato determinante per porre la gara su dei binari precisi. Nel secondo siamo stati molto forti in servizio ed è proprio in quel fondamentale che siamo riusciti a fare la differenza. Nel terzo, poi, i ragazzi sono stati bravi a contenere il ritorno dell’Australia, con pazienza e caparbietà. Una vittoria di gruppo”.

