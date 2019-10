Wanda Nara, il rispetto e quel post sibillino sui social: stoccata a Maxi Lopez? [FOTO]

Post social sibillino di Wanda Nara nel quale parla di ‘rispetto’: una possibile risposta alle provocazioni dell’ex marito Maxi Lopez

Ci risiamo. Una nuova puntata del triangolo amoroso più famoso del calcio italiano Maxi Lopez-Wanda Nara-Mauro Icardi potrebbe andare in onda a breve, o forse è già iniziata. Nella giornata di ieri l’attaccante del Crotone si era detto pronto a perdonare Icardi, esprimendo un ‘gesto di pace’ inatteso. Quest’oggi l’ex Milan e Torino ha invece ironizzato sulla ex moglie, spiegando di voler ringraziare Icardi per essersela portata via. Dalla coppia Icardi-Nara non sono arrivate dichiarazioni ufficiali, ma dalle storie Instagram di Wanda è spuntato un messaggio sibillino: “il rispetto è come il denaro, puoi chiederlo, ma è meglio guadagnarlo”. Una stoccata all’ex marito?

