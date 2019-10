Nazionale – Nuova avventura per Vialli: pronto il ruolo di capo delegazione

Vialli torna in azzurro: per l’ex calciatore il ruolo di capo delegazione nello staff della Nazionale di Roberto Mancini

Gianluca Vialli è pronto per una nuova avventura in Nazionale: l’ex calciatore tornerà a novembre ufficialmente in azzurro. Vialli coprirà il ruolo di capo delegazione nello staff di Roberto Mancini, suo grande amico. Un ruolo messo sult avolo da Gravina, presidente Figc. “Lo ringrazio per avermi aspettato. Oggi sono qui in veste di ambasciatore dei volontari di Euro2020, nei prossimi giorni parleremo di come allargare il mio contributo. Non ci sono tempistiche ma spero di essere qua il prossimo raduno della nazionale,non da invitato ma con un ruolo definito“, ha affermato dal ritiro degli azzurri.

