La verità di Johann Zarco: “Honda mi ha detto di non farmi illusioni. Se non sarò veloce non avrò posto in MotoGp”

Johann Zarco sincero dopo la firma con Honda: il pilota francese sa bene di doversi guadagnare l’eventuale riconferma

Dopo una stagione fortemente al di sotto delle aspettative, Johann Zarco e la KTM si sono separati. Il pilota francese sembrava destinato a restare senza moto per l’ultima parte del Motomondiale, ma invece Honda ha dciso di dargli una chance chiamandolo in sostituzione di Nakagami. Per Zarco sarà una sfida: dopo le difficoltà con la RC16 dovrà dimostrare di poter far bene con la RC213V, non di certo una moto semplice da guidare.

Intervistato dall’Equipe Zarco ha spiegato di essere ben conscio della sua situazione: “non mi hanno chiamato per vincere le ultime gare. Mi hanno offerto questa moto perché sono disponibile. Da parte mia, spero solo di trovare un buon feeling. Se non riuscirò a sfruttare il materiale che mi daranno, significa che non ho il mio posto in MotoGP. Mi hanno dato tre gare e me le voglio vivere al massimo. Ho rischiato lasciando la KTM e ora non potevo dire di no, perché mi hanno lanciato un’ancora di salvataggio. Mi hanno detto di non farmi illusioni. Sono pienamente consapevole della realtà, anche se si potrebbe pensare queste tre gare saranno una prova. Sono già molto felice di avere questa opportunità e non vedo l’ora di essere in Australia. Il mio obiettivo fare un buon lavoro e mostrare un atteggiamento positivo. Poi dovrò andare a tutto gas, perché in MotoGP non si possono fare le cose a metà, specialmente su un circuito come Phillip Island. Sarà necessario stare concentrati e provare a sfruttare al meglio la moto“.

Zaraco ha poi concluso facendo chiarezza sulla trattativa con la Yamaha: “è chiaramente chiusa. Honda e Yamaha sono due grandi rivali. Ho parlato con entrambi ed ho fatto la mia scelta, con piena consapevolezza dei fatti. Ho scelto di correre e ora sta a me essere all’altezza“.

