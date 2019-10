Vela – A Pula la Coppa dei Campioni: il trofeo con i migliori atleti della classe O’Pen Skiff

Coppa dei Campioni, a Pula il trofeo con i migliori atleti della classe O’Pen Skiff. Il 9 e 10 novembre venti atleti provenienti da tutta Italia saranno protagonisti di un nuovo format di regata

Venti atleti, regate della durata target di venti minuti, per un totale di massimo di dieci prove al giorno: è questo il format individuato dall’Associazione Italiana O’Pen Skiff per la “Coppa dei Campioni” che si disputerà il 9 e 10 novembre nelle acque sarde di Pula.

Un format innovativo che vedrà protagonisti i primi classificati, maschile e femminile, delle ranking interzonali per le aree Nord, Sud, Adriatico e dal circuito zonale della Sardegna per i raggruppamenti Under 13 e Under 17.. A questi si vanno ad aggiungere cinque atleti convocati direttamente dalla classe. Sono previste regate di flotta per le categorie Under 13 e Under 17 su un percorso ridotto che preveda una durata massima di 15/20 minuti per ciascuna prova. Al termine della due giorni potranno essere disputate al massimo quindici prove.

“Con questo evento – ha commentato il segretario della classe, Laura Pennati – desideriamo mettere a confronto i nostri migliori atleti, vincitori circuiti interzonali, che avranno modo di confrontarsi su un campo di gara e con un format diverso da quello abitualmente utilizzato nel circuito nazionale e che mette in evidenza le qualità tecniche dell’atleta“.

Questa la lista degli atleti qualificati dalle Interzonali Nord, Sud, Adriatico e dalla Zonale della Sardegna:

– U13 – CANAVIZZI ERIBEA – C.N.VELA ARGENTARIO (II ZONA FIV)

– U13 – MICHELOTTI RICCARDO – C.V.ARCO (XIV ZONA FIV)

– U13 – CRUCIANI BENEDETTA – L.N.I.ANCONA (X ZONA FIV)

– U13 – EMILIANI FEDERICO – L.N.I. SAN BENEDETTO D/TRONTO (X ZONA FIV)

– U13 – MACALUSO SOPHIE – V.C. PALERMO (VI ZONA FIV)

– U13 – DESSY ALICE – L.N.I. CAGLIARI (III ZONA FIV)

– U13 – NONNIS ELIAS – L.N.I. VILLASIMIUS (III ZONA FIV)

– U13 – QUARANTA FEDERICO (L.N.I. TARANTO)

– U17 – MICHELOTTI FILIPPO – C.V.ARCO (XIV ZONA FIV)

– U17 – ORSETTI REBECCA – L.N.I. SAN BENEDETTO D/T (X ZONA FIV)-

– U17 – MARTINI FEDERICO – L.N.I.ANCONA (X ZONA FIV

– U17 – TIANO ALESSIA – C.N.MONTE DI PROCIDA (V ZONA FIV)

– U17 – DE FELICE MANUEL – C.N.MONTE DI PROCIDA (V ZONA FIV)

– U17 – MURRU SARA – L.N.I. SULCIS (III ZONA FIV)

– U17 – NONNIS LEONARDO – L.N.I. VILLASIMIUS (III ZONA FIV)

Di seguito i nomi degli atleti convocati dall’Associazione di classe che completano l’elenco dei 20 atleti partecipanti:

– U13 SUSSARELLO CHIARA LNI SULCIS

– U13 GIACOMO ZANZINI – CN RIMINI

– U17 PORTALUPI MARTA – LNI SULCIS

– U17 MANCINO LORENZO – ANTONIO CN M DI PROCIDA

– U17 GAUDIO ELENA MARIA – LNI TARANTO

