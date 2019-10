Formula 1 – Bottas svela la dinamica del suo incidente: “volevo fare la pole, vi spiego perchè ho perso il controllo”

Valtteri Bottas spiega le dinamiche dell’incidente avuto nel Q3 delle qualifiche del Gp del Messico: il pilota Mercedes svela di essere slittato su della polvere dopo aver preso male una curva

Qualifiche del Gp del Messico amare per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, nel tentativo di fare la pole nel Q3, è finito contro il muro uscendone fortunatamente illeso. Nel post gara Bottas ha spiegato così le dinamiche dell’incidente: “prima dell’ultimo tentativo al Q3 ho visto che c’era un po’ di margine e ho deciso di spingere fino in fondo e provare a fare la pole. Avevo 3 decimi di vantaggio, potenzialmente questo poteva mettermi al limite in 3ª posizione, dunque è un incidente un molto fastidioso. All’uscita dell’ultima curva sono andato un po’ largo, c’era della polvere e questo mi ha fregato. Ho cercato di correggere ma era troppo tardi, ho colpito prima il muro, questo mi ha trascinato più fuori e poi una barriera che mi ha fermato“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE