UFC – Conor McGregor, nuovo caso di violenza sessuale: il fighter avrebbe aggredito una ragazza a Dublino

Conor McGregor sotto investigazione per violenza sessuale: ‘The Notorious’ avrebbe aggredito una giovane ragazza fuori da un locale di Dublino nella scorsa settimana

Nuovi guai per Conor McGregor. Secondo il New York Times il fighter irlandese sarebbe sotto investigazione per una nuova accusa di violenza sessuale, la seconda negli ultimi 12 mesi. Secondo il quotidiano americano McGregor avrebbe aggredito una giovane donna, seduta nella sua auto, fuori da un pub di Dublino. Conor McGregor, che non è stato formalmente accusato né ancora interrogato dalla polizia in merito alla vicenda, ha respinto con forza le accuse con una nota pubblicata dal suo entourage: “Conor McGregor è frequentemente oggetto di rumor. Lui respinge con forza ogni accusa di violenza sessuale”.

Va sottolineato inoltre come i media irlandesi non abbiano mai espresso il nome di McGregor poiché le leggi in Irlanda vietano di associare l’identità di qualcuno all’accusa di violenza sessuale a meno che essa non venga confermata da una sentenza. Il presunto sospetto viene identificato come un ‘famoso sportivo’.

