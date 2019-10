Udinese-Roma, Fonseca non si fida: “sono più forti di quanto visto con l’Atalanta. Turnover? Difficile che qualcuno riposi”

L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza in vista del match con l’Udinese, esprimendo il proprio punto di vista

Il successo con il Milan è adesso alle spalle, la Roma si prepara per il match con l’Udinese, in programma domani alla Dacia Arena. I bianconeri vorranno riscattare il 7-1 subito contro l’Atalanta, per questo motivo Fonseca non si fida dei propri avversari.

Intervenuto in conferenza stampa, il portoghese ha ammesso: “l’Udinese è una squadra più forte di quanto visto con l’Atalanta. Prima di quel 7-1 aveva preso solo sei gol, era la migliore difesa del campionato. Per me è una squadra forte fisicamente, solida in difesa e veloce in contropiede. Mi aspetto una gara difficile. Dobbiamo essere una squadra ambiziosa, e con la Sampdoria non ho visto questa ambizione. Ne ho parlato alla squadra, è importante cambiare la mentalità, giocare sempre per vincere. Chi gioca nella Roma non deve pensare in altra maniera. E’ importante che i giocatori capiscano che è necessario lottare e correre per cercare di vincere sempre. Non dobbiamo pensare al passato ma all’Udinese. Non dobbiamo accontentarci, non abbiamo vinto niente. Se Kolarov può riposare? Qui nessuno può riposare. Under è pronto ma non per giocare dall’inizio, ancora non è al meglio fisicamente. Florenzi? E’ il nostro capitano è un bravissimo giocatore, ma col Milan e col Borussia ho pensato ad un’altra soluzione. Adesso no sta giocando ma tornerà a farlo in futuro, sicuro. Non è un problema“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE