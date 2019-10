Trial, in scena a Folgaria il Trofeo delle Regioni 2019: attesi atleti da tutta Italia

Grande appuntamento in Trentino per l’edizione 2019 del Trofeo delle Regioni “Memorial Diego Bosis”, l’evento che richiama ogni anno trialisti provenienti dalle varie Regioni d’Italia

Concluso con il round vissuto a Ceranesi il Campionato Italiano Trial 2019, la stagione delle due ruote trialistiche riserva ancora uno degli appuntamenti più attesi del calendario. A Folgaria, nota località turistica della Provincia di Trento, andrà in scena nel fine settimana del 19-20 ottobre l’edizione 2019 del Trofeo delle Regioni “Memorial Diego Bosis”, l’evento che richiama ogni anno trialisti provenienti dalle varie Regioni d’Italia, pronti a difendere con orgoglio e con il massimo dell’impegno il proprio senso di appartenenza strettamente legato al territorio. Aperta alle rappresentative delle Regioni e Club d’Italia, la gara richiamerà indicativamente 150 partecipanti per un evento promosso con competenza, passione e professionalità dal Moto Club Egna-Neumarkt, annoverando il prezioso contributo e patrocinio del Comune di Folgaria, dell’Azienda di Promozione Turistica dell’Alpe Cimbra oltre che degli Operatori Turistici e delle Associazioni locali.

Intitolato al compianto ed indimenticabile Diego Bosis, il Trofeo delle Regioni è riservato alle squadre di Regione e Club designate dal Comitato Regionale o dai Moto Club di appartenenza. Ciascuna regione partecipante potrà schierare, nella graduatoria del Trial delle Regioni, fino ad un massimo di quattro piloti di quattro differenti classi in base al ranking nazionale (TR2, TR3/TR3 125, TR3 Open e TR4), impegnati domenica in un percorso di 12 zone da ripetere per due giri studiato a puntino dal MC Egna-Neumarkt. Per il Trial delle Regioni si ripartirà dai verdetti dell’edizione 2018 tenutasi a Cagli con il successo dell’Umbria a precedere il Piemonte e la Liguria. Parallelamente alla graduatoria del Trial delle Regioni, concorreranno anche i trialisti iscritti alla Coppa delle Regioni (tre piloti per squadra), Coppa delle Regioni Giovani (ammessi piloti MiniTrial A, B, C, Open e Femminile), Coppa delle Regioni Club e Coppa delle Regioni Vintage.

