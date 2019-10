Incredibile alla Tre Valli Varesine: svolta non segnalata alla rotonda, Nibali e gli inseguitori sbagliano strada! [VIDEO]

Incredibile episodio accaduto nel finale della Tre Valli Varesine: non segnalata la svolta alla rotonda, il gruppo degli inseguitori, con Vincenzo Nibali, sbaglia strada e deve tornare indietro

La Tre Valli Varesine regala un pazzesco colpo di scena nei chilometri finali. Il gruppo degli inseguitori accelera per recuperare Luis Leon Sanchez, ma accade un episodio incredibile che compromette l’esito della corsa. Ad una rotonda, la svolta corretta non viene segnalata ed una moto presente in testa al gruppo degli inseguitori sbaglia strada. Il gruppo alle sue spalle, nel quale sono presenti ciclisti del calibro di Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde, la sugue rendendosi conto dopo diverso tempo di essere finito clamorosamente fuori strada! Braccia larghe, imprecazioni e un frustrante ritorno indietro: la gara di tanti big è compromessa!

#ciclismo #TreValliVaresine el momento del error de la moto. Había que doblar a la derecha. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/wvvHQnqEiK — Marcelo La Gattina (@MLaGattina) October 8, 2019

