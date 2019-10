Tragedia nel mondo del ciclismo – Iannelli si schianta in volata: morto dopo 36 ore d’agonia

Giovanni Iannelli non ce l’ha fatta: morto nella notte il giovane ciclista dilettante protagonista di un terribile incidente in volata

Il mondo del ciclismo è a lutto: Giovanni Iannelli, il giovane corridore dilettante, caduto durante una volata in una gaa a Molino deiTorti, è deceduto dopo 36 lunghe ore di agonia nell’ospedale di Alessandria. Il 22enne del Team Hato Green Tea Beer, dopo un contatto con altri corridor è andato a sbattere violentemente contro un muro: il casco è andato in frantumi e Iannelli è stato portato d’urgenza in ospedale con gravissime lesioni. Sottoposto immediatamente ad un intervento chirurgico il giovane ciclista è peggiorato ed è morto nella notte.

