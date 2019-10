Tour de France – Froome non nasconde un pizzico di stupore dopo la presentazione dell’edizione 2020: “dove sono finite le crono?”

Froome non nasconde un po’ di stupore dopo la presentazione delle 21 tappe dell’edizione 2020 del Tour de France

E’ stato presentato oggi a Parigi il Tour de France 2020: alla presenza del campione in carica Egan Bernal, ma anche del suo compagno di squadra Chris Froome, sono state svelate le tappe della 107ª edizione della Grande Boucle. Un’edizione inedita, ricca di montagne, studiata per scalatori, con una sola cronometro individuale con arrivo in salita a La Planches des Belles Filles.

“Ma dove sono finite le crono? Credo che l’unica crono a La Planche des Belles Filles avrà un grande peso sulla classifica finale. E vi dico che è il percorso più duro che ho visto in questi anni“, questo il commento di Froome dopo la presentazione.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE