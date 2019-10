Tottenham, infortunio shock per Hugo Lloris: si rompe il braccio dopo una parata [VIDEO]

Infortunio orribile occorso ad Hugo Lloris durante i primi minuti del match fra Bighton e Tottenham. Il portiere francese si è rotto il braccio sinistro. Nel tentativo di respingere la palla, Lloris è caduto all’indietro dentro la porta, riportando la rottura del braccio, piegatosi in maniera innaturale e terribilmente dolorosa. Uscito dal campo visibilmente dolorante, fra lo sgomento di compagni e avversari, Lloris dovrà stare fuori per almeno 3 mesi.

Injury like this is never a good thing to see, get well soon Lloris 🙏🏻 pic.twitter.com/X9pW5DOFAl

— Lewis 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@McSauce_SZN) October 5, 2019