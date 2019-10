Tottenham, scongiurato l’intervento chirurgico per Lloris: il suo rientro in campo però slitta al 2020

Il portiere francese ha subito un brutto infortunio nel corso del match contro il Brighton, che lo costringerà a tornare in campo nel 2020

Il brutto infortunio subito sabato nel match tra Brighton e Tottenham obbligherà Hugo Lloris ad un lungo stop, che lo costringerà a rientrare in campo solo nel 2020. A farlo sapere è il club londinese, che ha diramato nella serata di ieri un tweet in cui ha annunciato, allo stesso tempo, come il portiere francese non dovrà sottoporsi ad alcun intervento chirurgico. L’interessamento dei legamenti del braccio però allungherà i tempi di recupero, stimati in alcuni mesi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE