Torino-Napoli, momenti di tensione allo stadio: rissa tra tifosi, 59 persone rischiano serie sanzioni

Torino-Napoli finisce in rissa: momenti di tensione tra tifosi in curva

Torino-Napoli si è chiusa con uno 0-0, questo pomeriggio nella casa dei granata. Durante la sfida, ad attirare l’attenzione, sono stati i tifosi, che in curva sono stati proagonisti di uno spiacevole episodio: a partita già iniziata, circa 50 tifosi del Napoli ha raggiunto altri 500 fan partenopei, che in assenza di biglietti per il settore ospiti, sono stati costretti ad acquistare quelli per la curva. I supporter hanno iniziato a lanciare provocazioni contro i sostenitori granata, costringendo gi steward ad intervenire. Grazie alle telecamere sono stati identificati circa 59 supporter che adesso rischiano un provvedimento Daspo e sanzioni amministrative per aver violato le regole dello stadio.

