Torino, Mazzarri e Frustalupi in panchina contro il Napoli: vinto il ricorso in appello

Mazzarri e Frustalupi saranno regolarmente in panchina per la partita Torno-Napoli: i granata hanno vinto il ricorso in appello dopo l’espulsione nella gara contro il Parma

Walter Mazzarri e Nicolò Frustalupi saranno regolarmente in panchina durante Torino-Napoli. La società granata ha vinto il ricorso in appello per la squalifica successiva all’espulsione rimediata da allenatore e vice allenatore durante il match contro il Parma. La sanzione è stata commutata in un’ammonizione con diffida il tecnico e una multa di 3500 euro per il suo vice. Tale decisione farà giurisprudenza: infatti è la prima volta che la Corte d’appello non applica il principio dell’automatismo della squalifica in seguito all’espulsione di un allenatore tramite cartellino rosso.

