Tiro con l’Arco – ANOC Awards 2019, Mauro Nespoli nominato miglior atleta dei Giochi Europei di Minsk

L’ANOC (Association of National Olympic Committees) ha scelto Mauro Nespoli come miglior atleta dei Giochi Europei 2019. L’edizione della rassegna multisport di Minsk, in Bielorussi, ha visto tanti grandi atleti in gara ma alla fine l’importante associazione ha deciso: nessuno ha fatto meglio di Mauro Nespoli. L’arciere dell’Aeronautica militare è stato premiato questa sera a Doha dove si è svolta una splendida cerimonia con tanti altri campioni dello sport mondiale.

LE DICHIARAZIONI DI MAURO NESPOLI – Appena ritirato il premio, Mauro Nespoli dal palco della crrimonia ha dichiarato: “Sono eccitato di essere qui. Sono fiero di aver vinto questo premio, è un onore che condivido con tutto il mio team, dagli allenatori, ai dottori, passando per i fisioterapista e gli psicologi. Voglio dividere questa gioia anche con il CONI, la FITARCO e l’Aeronautica Militare. Ho atteso a lungo questo appuntamento dopo aver vinto la medaglia d’oro già a Baku nell’edizione precedente”. Al discorso di rito segue poi una domanda su come vive le sue gare: “negli ultimi tempi ho un po’cambiato idea sulle competizioni, ora cerco di godermi ogni singolo momento e sono molto felice di poter competere a questi livelli”.

I GIOCHI EUROPEI DI MAURO NESPOLI – Il premio è arrivato al termine di un’avventura davvero ricca di successi per Mauro Nespoli. A Minsk, l’arciere ha vinto la medaglia d’oro individuale battendo in finale l’olandese Steve Wijler 6-4. Un successo che è stato bissato nel mixed team dove l’olimpionico azzurro ha vinto un altro oro insieme a Lucilla Boari, un successo che tra l’altro ha permesso all’Italia di prendersi anche il pass individuale femminile per Tokyo. L’en plein per Nespoli è arrivato con la squadra, nella gara dei terzetti infatti ha vinto il bronzo insieme a Marco Galiazzo e David Pasqualucci.

Il premio di Doha è più che meritato e chiude un 2019 da favola per Mauro Nespoli. I successi dei Giochi Europei sono arrivati subito dopo il quarto posto, con pass olimpico, ai Mondiali in Olanda e poco prima del secondo posto nella finali di Coppa del Mondo.