ATP Parigi-Bercy, Medvedev eliminato al secondo turno: Chardy trionfa in rimonta

Medvedev crolla al secondo turno del torneo ATP di Parigi-Bercy: Chardy trionfa in rimonta e vola agli ottavi

E’ Jeremy Chardy a volare al terzo turno del torneo ATP di Parigi-Bercy: il francese numero 65 del ranking maschile ha battuto in rimonta il russo Daniil Medvedev al Masters 1000 in corso sul veloce indoor con montepremi pari a 5.207.405 euro, in Francia. Il numero 4 del ranking ATP dopo essersi aggiudicato il primo set è crollato e ha ceduto al suo rivale proveniente dalle qualificazioni, che ha trionfato dopo due ore e sei minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-2, 6-4.

