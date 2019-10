Tennis – Serena Williams e quella strana relazione: “uscivo con un ragazzo, scoprì su Google che aveva…”

Serena Williams rivela dei clamorosi dettagli su una sua ex relazione: la tennista americana scoprì su Google che il ragazzo con il quale usciva aveva un figlio con un’altra

La vita amorosa di Serena Williams va a gonfie vele. La tennista americana ha trovato l’amore e la stabilità di coppia con l’attuale compagno, Alexis Ohanian e dalla loro unione è nata la piccola Alexis Olympia, prima figlia della pluricampionessa Slam.

Eppure Serena ha vissuto tante disavventure amorose in passato. Una in particolare l’ha raccontata durante la serie tv Instagram ‘Gal-garitas’ che promuove il suo marchio d’abbigliamento. Serena ha svelato con un po’ d’imbarazzo: “una volta mi stavo frequentando con un tipo e ho scoperto su Google che aveva un bambino. Sul serio. Riuscite ad immaginare? Stavamo uscendo e facendo sul serio da sei mesi. Cosa ho fatto quando l’ho scoperto? Purtroppo, me lo sono ripreso. Vi rendete conto? Ero così giovane. Era tipo il mio primo fidanzato ufficiale. Mi disse: ‘beh … non sapevo come dirtelo’”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE