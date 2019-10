Tennis – Ufficializzate le sedi di Fed Cup per i match dell’Italia: si giocherà in Estonia o Lussemburgo

Ufficializzate le sedi di Fed Cup 2020: l’Italia sarà impegnata in Estonia o in Lussemburgo

La Federazione Internazionale Tennis ha ufficializzato le sedi nei quali, dal 3 al 9 febbraio, si disputeranno i match del Gruppo I zona Europa/Africa di Fed Cup 2020, dei quali fa parte anche l’Italia. Sette squadre giocheranno sui campi del Tallink Tennis Center in Estonia (Tallin) e sei saranno impegnate in contemporanea al Centre National de Tennis di Esch/Alzette, in Lussemburgo. Le prime due classificate di ciascun raggruppamento del Gruppo I zona Europa/Africa (come due dalla zona Asia/Oceania e altrettante dalle Americhe) accederanno ai play-off, in calendario nel mese di aprile. Le 13 squadre che faranno parte nel Gruppo I zona Europa/Africa sono: Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Polonia, Serbia, Slovenia, Svezia, Turchia e Ucraina.

